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Реконструкция моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле начнется летом 2019 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Реконструкция моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле начнется летом 2019 года

Сегодня, 20:30Транспорт
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