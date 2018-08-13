Реконструкция моста на улице Циолковского в Нижнем Тагиле начнется летом 2019 года
Сегодня, 20:30Транспорт
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Летом 2019 года в Нижнем Тагиле начнется реконструкция моста на улице Циолковского и капитальный ремонт улицы Октябрьской Революции.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Тагил-ТВ»
Временно исполняющий полномочия главы города Владислав Пинаев сообщил, что областные власти заинтересованы в данном объекте.
Вместе с министром транспорта Василием Владимировичем Старковым врио главы Нижнего Тагила посмотрел объект.
На месте возведения подпорной стенки пришлось вносить изменения в проект, нужно сделать немного по-другому. Но технические решения есть. Поэтому они реализуются, сообщил Владислав Пинаев.
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Фото: «Тагил-ТВ»
В 2018 году планируется осуществить закупку строительных материалов для ремонта улицы Октябрьской Революции, Циолковского и мостового перехода от Циолковского с выходом на улицу Индустриальную.
Видео
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Видео: «Тагил-ТВ»
Ремонтные работы начнутся летом 2019 года.
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