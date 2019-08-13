В Нижнем Тагиле закроют движение через железнодорожный переезд на Балакинской
Сегодня, 10:54ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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С 19 по 20 августа будет закрыто движение автомобилей через железнодорожный переезд на улице Балакинская, сообщается на сайте мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ограничение вводится в связи с работами по замене устройств заграждения переезда и будет действовать с 22 часов 19 августа до 6 часов утра 20 августа.
Напомним, в Нижнем Тагиле в связи с ремонтом теплосетей будут перекрыты улицы Кутузова и Учительская.
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