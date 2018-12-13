Репетиция борьбы с последствиями снегопада прошла на дорогах Свердловской области

12 декабря в 10:00, согласно легенде учений, дорожные службы получили информацию о снежных заносах на региональных трассах. В течение 15 минут подрядная организация должна была выехать на место. Отряд на спецтранспорте добрался до места образования заноса за 9 минут.

В 10:15 поступило сообщение о произошедшем ДТП. На обозначенное в легенде место аварии в течение 5 минут прибыла машина с сигнальными конусами, которыми обозначили место происшествия. Также прибыл экипаж дорожной полиции. В реальных условиях подрядной организации выделяется больше времени. Например, она обязана расчистить дорогу первой категории от заноса в течение 3-х часов.