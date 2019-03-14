Житель Нижнего Тагила пострадал при падении груза из кузова «Камаза»

14 марта 36-летний житель Нижнего Тагила переходил улицу Балакинскую по пешеходному переходу. Из кузова ехавшего «Камаза» на него упал металлический груз. Медики диагностировали у пострадавшего тупую травму живота и после осмотра отпустили домой.