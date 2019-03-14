Житель Нижнего Тагила пострадал при падении груза из кузова «Камаза»
Сегодня, 00:30ТранспортФото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу
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Тагильчанин стал жертвой падения груза из кузова «Камаза». Пострадавшего с тупой травмой живота доставили в травмпункт. В произошедшем разбирается полиция.
Сюжеты: Нижний Тагил
14 марта 36-летний житель Нижнего Тагила переходил улицу Балакинскую по пешеходному переходу. Из кузова ехавшего «Камаза» на него упал металлический груз. Медики диагностировали у пострадавшего тупую травму живота и после осмотра отпустили домой.
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Сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства произошедшего ДТП, по результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.
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