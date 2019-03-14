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Житель Нижнего Тагила пострадал при падении груза из кузова «Камаза»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сообщение отправлено.
20190314 173031

Житель Нижнего Тагила пострадал при падении груза из кузова «Камаза»

Сегодня, 00:30ТранспортФото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу
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