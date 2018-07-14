Драка между таксистом и пьяными пассажирами произошла в Екатеринбурге

Вечером 11 июля компания, состоящая из невесты, жениха и их друга, заказали такси, чтобы уехать с ВИЗа на Уралмаш.

Молодые были в нетрезвом состоянии, что привело к перепалке с водителем. Со слов пассажиров, на улице Бебеля машина остановилась и таксист, вытащив их из салона, принялся избивать. Компания бросилась бежать, при этом в машине остались документы и банковская карта.