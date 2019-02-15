Владислав Пинаев поручил дорожникам улучшить качество уборки снега в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле на обочинах дорог во многих районах города образовались снежные валы. Владислав Пинаев сообщил, что будут приняты меры для улучшения качества работы дорожников. По мнению градоначальника, для этого необходим комплексный подход.
Из-за обильных снегопадов на текущей неделе дорожникам приходится работать в режиме повышенной нагрузки. Из-за большого количества снега на обочинах дорог образовались снежные валы.
По мнению Владислава Пинаева, который проинспектировал уборку дорог, проблема возникла из-за отсутствия комплексного подхода.
Проблема, на мой взгляд, в отсутствии комплексного подхода к очистке дорог и тротуаров. Сейчас жалобы горожан связаны зачастую с образованием снежных валов после проезда снегоуборочной техники на тротуарах, у остановочных комплексов и пешеходных переходов,сообщил мэр.
Жители Нижнего Тагила обращаются на сайт «Городской» контроль с жалобами именно на валы на пешеходных переходах.
Пенсионеры, да и остальное население, вынуждены с трудом преодолевать наросшие снежные горы, чтобы подойти к транспорту,пишет на сайте житель Тагилстроя.
Снег по сторонам разгребли и всё. Мою машину засыпали. Переход к садикам оставили заваленным,пишут тагильчане в группе «Тагил без ям».
Глава города сообщил, что техника будет продолжать работать в усиленном режиме и вопрос со снежными валами будет решен:
Исправим, будем публиковать график уборки дорог, чтобы каждый мог ознакомиться, и в случае нарушения обратиться в «Городской контроль».