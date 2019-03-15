200 ДТП за сутки произошло в Свердловской области из-за снегопада

Из 200 ДТП, произошедших на территории региона, 115 – в Екатеринбурге.

Из-за снегопада утром 15 марта на трассе Пермь-Екатеринбург образовалась многокилометровая пробка. В некоторых муниципалитетах ограничено движение общественного транспорта. Так, 15 марта отменены автобусы в Горноуральском ГО.