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200 ДТП за сутки произошло в Свердловской области из-за снегопада
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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200 ДТП за сутки произошло в Свердловской области из-за снегопада

Сегодня, 10:58ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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