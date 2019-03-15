200 ДТП за сутки произошло в Свердловской области из-за снегопада
Сегодня, 10:58ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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200 ДТП произошло на территории Свердловской области за сутки. В авариях пострадали восемь человек.
Из 200 ДТП, произошедших на территории региона, 115 – в Екатеринбурге.
Из-за снегопада утром 15 марта на трассе Пермь-Екатеринбург образовалась многокилометровая пробка. В некоторых муниципалитетах ограничено движение общественного транспорта. Так, 15 марта отменены автобусы в Горноуральском ГО.
Личный состав переведен на усиленный режим, ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движениясообщили в ГИБДД Свердловской области.
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