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Движение пригородных автобусов ограничено в Горноуральском ГО из-за снега
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Движение пригородных автобусов ограничено в Горноуральском ГО из-за снега

Сегодня, 08:42ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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