Движение пригородных автобусов ограничено в Горноуральском ГО из-за снега
Сегодня, 08:42ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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В Горноуральском ГО под Нижним Тагилом 15 марта ограничено движение пассажирского автотранспорта.
Сюжеты: Пригород, Нижний Тагил
По сообщению ГИБДД Нижнего Тагила, из-за ухудшения погодных условий, в частности, плохой видимости и обильных снегопадов, в целях безопасности дорожного движения на автодорогах Горноуральского ГО введено ограничение.
Создается реальная угроза безопасности дорожного движения, в связи с чем с 15 марта 2019 года ограничено движение пригородных и междугородних пассажирских перевозок,сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Движение будет ограничено до приведения дорог в надлежащее состояние.
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