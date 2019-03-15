Движение пригородных автобусов ограничено в Горноуральском ГО из-за снега

По сообщению ГИБДД Нижнего Тагила, из-за ухудшения погодных условий, в частности, плохой видимости и обильных снегопадов, в целях безопасности дорожного движения на автодорогах Горноуральского ГО введено ограничение.

Создается реальная угроза безопасности дорожного движения, в связи с чем с 15 марта 2019 года ограничено движение пригородных и междугородних пассажирских перевозок,сообщает отдел пропаганды ГИБДД.