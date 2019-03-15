Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Транспортные предприятия Тагила привлечены к ответственности прокуратурой и ГИБДД
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
00818 0 00 02 154

Транспортные предприятия Тагила привлечены к ответственности прокуратурой и ГИБДД

Сегодня, 12:53ТранспортФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Читайте
также
Можно ли скрыть следы преступления? Тагильские криминалисты развенчали основные мифы
0,44% средств тратится на развитие культуры в России
Тагильский депутат Балыбердин поддержал закон о закрытии хостелов в жилых домах