Транспортные предприятия Тагила привлечены к ответственности прокуратурой и ГИБДД
Семь нарушений лицензионных требований при перевозке пассажиров выявлены в Нижнем Тагиле 12-13 марта сотрудниками ГИБДД и прокуратуры.
В Нижнем Тагиле 12 и 13 марта сотрудники ГИБДД и прокуратуры Тагилстроевского и Дзержинского районов провели совместный рейд по проверке обеспечения безопасности в сфере пассажирских перевозок. В ходе мероприятия осуществлялся контроль за соблюдением водителями пассажирского транспорта правил дорожного движения, а также проверка технического состояния автобусов.
По итогам мероприятия семь водителей были привлечены к административной ответственности. В транспортных средствах обнаружены неисправности замков и дверей, внесение изменений в газобаллонное оборудование, несоответствие шин техническим требованиям.
В отношении предпринимателей, занимающихся перевозкой пассажиров, составлено семь материалов по статье 14.1.2 части 3 КоАП Российской Федерации. Им грозит наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.