Транспортные предприятия Тагила привлечены к ответственности прокуратурой и ГИБДД

В Нижнем Тагиле 12 и 13 марта сотрудники ГИБДД и прокуратуры Тагилстроевского и Дзержинского районов провели совместный рейд по проверке обеспечения безопасности в сфере пассажирских перевозок. В ходе мероприятия осуществлялся контроль за соблюдением водителями пассажирского транспорта правил дорожного движения, а также проверка технического состояния автобусов.

По итогам мероприятия семь водителей были привлечены к административной ответственности. В транспортных средствах обнаружены неисправности замков и дверей, внесение изменений в газобаллонное оборудование, несоответствие шин техническим требованиям.