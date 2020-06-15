За выходные сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила поймали 21 пьяного водителя
Сегодня, 18:46ТранспортФото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
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В ГИБДД Нижнего Тагила подвели итоги рейда, проходившего с 12 по 14 июня, сообщает отдел пропаганды.
Сюжеты: Нижний Тагил
За три дня правоохранители выявили тридцать шесть грубых нарушений ПДД. 21 водитель попался на пьяной езде, ещё четверо отказались от прохождения медосвидетельствования. Одиннадцать тагильчан управляли авто, не имея на это права.
Рейд «Безопасная дорога» проводился по всей Свердловской области – оперативно-профилактическое мероприятие было направлено на выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения.
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Госавтоинспекция просит всех жителей Нижнего Тагила сообщать в ГИБДД обо всех случаях управления транспортом лицами, находящимися в состоянии опьянения, или не имеющими права, в дежурную группу по телефону 47-70-01.
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