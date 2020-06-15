За выходные сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила поймали 21 пьяного водителя

За три дня правоохранители выявили тридцать шесть грубых нарушений ПДД. 21 водитель попался на пьяной езде, ещё четверо отказались от прохождения медосвидетельствования. Одиннадцать тагильчан управляли авто, не имея на это права.

Рейд «Безопасная дорога» проводился по всей Свердловской области – оперативно-профилактическое мероприятие было направлено на выявление и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения.