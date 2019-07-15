Бесплатный поезд Екатеринбург — Нижний Тагил будет курсировать в «Царские дни»
Сегодня, 12:48ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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На время проведения «Царских дней» запустят бесплатную электричку Екатеринбург — Нижний Тагил, а также бесплатный поезд до Алапаевска, сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
Сделано это для паломников, которые приедут на «Царские дни». В Алапаевске пройдут мероприятия к 101-летию со дня смерти Елисаветы Романовой и алапаевских мучеников.
17 июля поезд отправится из Екатеринбурга в 13.57 и прибудет в Нижний Тагил, а поезд № 6845/6846 отправится из Нижнего Тагила в Алапаевск в 17:29.
18 июля в 18.18 назначен поезд № 7414 сообщением Нижний Тагил — Екатеринбург-Пассажирский, также 18 июля для паломников будет следовать поезд из Алапаевска, который прибудет в Нижний Тагил в 17.58.
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