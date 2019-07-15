Сделано это для паломников, которые приедут на «Царские дни». В Алапаевске пройдут мероприятия к 101-летию со дня смерти Елисаветы Романовой и алапаевских мучеников.

17 июля поезд отправится из Екатеринбурга в 13.57 и прибудет в Нижний Тагил, а поезд № 6845/6846 отправится из Нижнего Тагила в Алапаевск в 17:29.