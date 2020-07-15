В Нижнем Тагиле в рамках реконструкции моста на проспекте Мира заменят парапеты

Обследование объекта показало, что деформационные швы утратили герметичность, а потому вся вода с улиц Победы и Циолковского попадала на конусы путепровода, которые размывались. Чтобы в дальнейшем не было разрушений, их решено было отремонтировать.

Егор Копысов отметил, что в результате было решено заменить парапеты моста, чтобы соблюсти технологические требования к контрукции моста.

На данный момент строители готовятся восстанавливать балки путепровода.

Отмечается, однако, что на сроках сдачи объекта дополнительные работы не должны сказаться, поскольку строители изъявляют желание работать круглосуточно при наличии должного освещения. Путепровод должен быть сдан в эксплуатацию к 31 августа 2020 года.