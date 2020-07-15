В Нижнем Тагиле в рамках реконструкции моста на проспекте Мира заменят парапеты
Во время выездного совещания заместителя главы администрации города Егора Копысова с представителями подрядной организации, было принято решение о проведении дополнительных работ по реконструкции путепровода, сообщает пресс-служба администрации города.
Обследование объекта показало, что деформационные швы утратили герметичность, а потому вся вода с улиц Победы и Циолковского попадала на конусы путепровода, которые размывались. Чтобы в дальнейшем не было разрушений, их решено было отремонтировать.
Егор Копысов отметил, что в результате было решено заменить парапеты моста, чтобы соблюсти технологические требования к контрукции моста.
На данный момент строители готовятся восстанавливать балки путепровода.
Отмечается, однако, что на сроках сдачи объекта дополнительные работы не должны сказаться, поскольку строители изъявляют желание работать круглосуточно при наличии должного освещения. Путепровод должен быть сдан в эксплуатацию к 31 августа 2020 года.
Напомним, в Нижнем Тагиле ведется также строительство путепровода через Тагильский пруд. Недавно глава города Владислав Пинаев опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram видео процесса возведения нового моста.