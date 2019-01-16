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ВАЗ-2110 и ВАЗ-2109 возглавили ТОП самых угоняемых автомобилей в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ВАЗ-2110 и ВАЗ-2109 возглавили ТОП самых угоняемых автомобилей в Свердловской области

Сегодня, 08:00ТранспортФото: pixabay.com
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