ВАЗ-2110 и ВАЗ-2109 возглавили ТОП самых угоняемых автомобилей в Свердловской области
Сегодня, 08:00ТранспортФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
За прошедший 2018 год на территории Свердловской области угнали около 1,3 тысячи автомобилей. Региональное управление ГИБДД составило ТОП самых угоняемых транспортных средств.
Угонщики предпочитают иномарки. Первые места по популярности здесь занимают Hyundai Solaris и Kia Rio. За 2018 год зарегистрировано 179 случаев угона машин этих марок.
Среди российского автопрома первые строчки занимают ВАЗ-2109 и ВАЗ-2110. Полиция сообщила о 132 случаях угона транспортных средств, произведённых «АвтоВАЗом».
Из 1,3 тысячи угнанных и украденных автомобилей 600 были возвращены владельцам. 90% зарегистрированных краж происходили на неохраняемых парковках, сообщает «ЕТВ».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей