Автоледи из Екатеринбурга отправилась под арест за отказ снять тонировку с BMW

BMW с тонированными стеклами был остановлен сотрудниками ГИБДД в Екатеринбурге 11 февраля. Как оказалось, хозяйка авто уже 28 раз привлекалась к ответственности - с 2016 года она ездила на машине, где светопропускаемость стекол из-за тонировки составляет лишь 7%. На требования снять пленку девушка не реагировала.

В начале февраля девушке вновь был выписан штраф, который она оплатила, но тонировку так и не сняла. По итогам всех нарушений было возбуждено административное дело, и по решению суда водителя приговорили к аресту на 5 суток.

Девушка подала апелляцию в областной суд, где просила сократить срок ареста или назначить ей штраф. Она пояснила, что осознала свою вину, сняла тонировку со стекол и обещает больше не нарушать закон. Однако 15 февраля областной суд оставил приговор первой инстанции в силе: теперь автоледи предстоит 5 суток административного ареста, пишет Legal.Report.