Маршрут №55 в Нижнем Тагиле будет ездить по новому расписанию с 21 августа

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В расписание движения автобусного маршрута №55 с 21 августа будут внесены изменения, обусловленные заменой «Газелей» на «ПАЗы».
Сюжеты: Нижний Тагил
С 21 августа в движении маршрута №55, следующего от площади Танкостроителей до железнодорожного вокзала, будут внесены изменения. В утренний час пик интервал движения составит 10 минут, в дневное время и вечером – 15 минут.
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Фото: Управление городским хозяйством Нижнего Тагила
По информации управления городским хозяйством Нижнего Тагила, изменения в расписании связаны с оптимизацией маршрутной сети города. Автобусы малой вместимости марки «Газель» будут заменены на автобусы марки «ПАЗ».
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