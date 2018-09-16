Остановило только ДТП: полицейская погоня произошла в центре Нижнего Тагила

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Несколько полицейских машин пытались остановить белую иномарку в центре Нижнего Тагила. Погоня завершилась на пересечении улицы Карла Маркса и проспекта Мира. Перед тем, как быть пойманным водитель, по информации очевидцев, успел устроить аварию.
Сюжеты: Нижний Тагил
Вечером 16 сентября в центре Нижнего Тагила произошла погоня с участием белой иномарки и четырёх автомобилей дорожной полиции.
Преследование закончилось тем, что водитель, выезжая с улицы Карла Маркса на проспект Мира, не справился с управлением и столкнулся с внедорожником. Как сообщают очевидцы аварии, от удара у иномарки отлетело колесо.
Видео
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Видео: Владимир Кулага
Ведущие преследование полицейские взяли автомобиль нарушителя в кольцо и произвели задержание. Подробности происшествия, из-за которого началась погоня, неизвестны.
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