Между Свердловской областью и Башкирией восстановлено движение транспорта, сообщает пресс-служба ГИБДД Красноуфимска.

Все недостатки на дорожном участке трассы Ачит-Месягутово были устранены. Движение транспортных средств возобновилось. Напомним, 16 января в 11.00 трассу между Свердловской областью и Башкирией закрыли из-за нечищеной дороги. На дороге был снежный накат и рыхлый снег, которые создавали угрозу безопасности дорожного движения. ГИБДД закрыли движение до устранения недостатков. Выезд из Свердловской области в Башкирию закрыт для автобусов из-за снега на дорогах

