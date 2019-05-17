В понедельник, 20 мая, в Нижнем Тагиле изменится схема движения на одном из самых аварийных участков города — пересечении улиц Серова и Красноармейской. Новую схему движения утвердило управление городским хозяйством мэрии Нижнего Тагила с целью снижения аварийности.

Теперь на данном отрезке водители автомобилей не смогут совершить поворот налево. Этот вариант утвержден в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В начале года в Нижнем Тагиле изменилась схема движения на перекрёстке улиц Красногвардейская — Заводская — Октябрьской революции. Теперь для водителей, которые собираются повернуть направо, работает отдельная секция светофора. Также появился знак «Движение по полосам». Данные меры введены в связи с высокой проходимостью перекрестка и его аварийностью.