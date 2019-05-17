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С понедельника на перекрестке Серова — Красноармейской запретят левые повороты
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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С понедельника на перекрестке Серова — Красноармейской запретят левые повороты

Сегодня, 14:16ТранспортФото: скриншот с камер «Сети Тагила»
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