Новогодние уборочные машины появились на улицах Нижнего Тагила
Сегодня, 19:56ТранспортФото: Скриншот из видео «Тагил без ям»
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В Нижнем Тагиле к Новому году машины для уборки дорог от снега украсили гирляндами.
Сюжеты: Нижний Тагил
Новогодние уборочные машины проехали по улицам Нижнего Тагила. На видео, выложенном в соцсети, видно, как праздничная колонна из машин, украшенных гирляндами, едет по улицам города.
Видео
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Видео: ОД «Тагил без ям»
Пользователи положительно отреагировали на происходящее на видео:
Не, ну молодцы, креативно!
Молодцы, праздничное настроение должно быть у всех!
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