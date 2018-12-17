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Новый 2019 год
Новогодние уборочные машины появились на улицах Нижнего Тагила
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новогодние уборочные машины появились на улицах Нижнего Тагила

Сегодня, 19:56ТранспортФото: Скриншот из видео «Тагил без ям»
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