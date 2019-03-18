Улица Аганичева в Нижнем Тагиле будет перекрыта с 18 по 31 марта
Сегодня, 15:23ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле с 18 по 31 марта для движения будет закрыта улица Аганичева.
Сюжеты: Нижний Тагил
Транспортные средства не смогут проехать на участке от улицы Фрунзе до улицы Красноармейская. Перекрытие движения связано с работами по строительству сетей теплоснабжения.
На участке дороги будут установлены информационные знаки с утвержденной схемой организации движения на период с 18 по 31 марта.
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