Десятки рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии» задержаны в Москве

Из-за задержки рейсов пассажиры «Уральских авиалинии» не могут вылететь из Москвы в Екатеринбург. Они сообщают, что в авиакомпании не объясняют причин переноса времени вылета.

Десятки рейсов «Уральских авиалиний» в Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Симферополь и другие города России оказались задержаны в аэропорту Москвы в ночь на 18 июня, сообщают пассажиры в социальных сетях. Они отмечают, что причины переноса времени вылета воздушных судов им в авиакомпании не объясняют. А на горячую линию перевозчика невозможно дозвониться. Они, («Уральские авиалинии» - прим.ред.) дают нам изменение времени вылета по решению авиакомпании. В связи с чем, они не указывают. Погодные условия на это влияют, но никаких подробностей о причинах они не сообщают, сообщила диспетчер аэропорта Домодедово Е1. Напомним, в аэропорту на 18 часов застряли пассажиры рейса Геленджик — Екатеринбург. Из-за нелетной погоды в Геленджике задержалось более 10 рейсов, в том числе самолёт «Уральских авиалиний». В аэропорту на 18 часов застряли пассажиры рейса Геленджик — Екатеринбург

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