Десятки рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии» задержаны в Москве

Десятки рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии» задержаны в Москве
Десятки рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии» задержаны в Москве
Сегодня, 09:18ТранспортФото: 1mediainvest.ru
Из-за задержки рейсов пассажиры «Уральских авиалинии» не могут вылететь из Москвы в Екатеринбург. Они сообщают, что в авиакомпании не объясняют причин переноса времени вылета.

Десятки рейсов «Уральских авиалиний» в Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Симферополь и другие города России оказались задержаны в аэропорту Москвы в ночь на 18 июня, сообщают пассажиры в социальных сетях.

Они отмечают, что причины переноса времени вылета воздушных судов им в авиакомпании не объясняют. А на горячую линию перевозчика невозможно дозвониться.

Они, («Уральские авиалинии» - прим.ред.) дают нам изменение времени вылета по решению авиакомпании. В связи с чем, они не указывают. Погодные условия на это влияют, но никаких подробностей о причинах они не сообщают, сообщила диспетчер аэропорта Домодедово Е1.

Напомним, в аэропорту на 18 часов застряли пассажиры рейса Геленджик — Екатеринбург. Из-за нелетной погоды в Геленджике задержалось более 10 рейсов, в том числе самолёт «Уральских авиалиний».

Материалы по теме:
пассажирыМоскваУральские авиалинииаэропортзадержка вылетасамолеты
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы