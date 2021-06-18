Десятки рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии» задержаны в Москве

Десятки рейсов «Уральских авиалиний» в Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Симферополь и другие города России оказались задержаны в аэропорту Москвы в ночь на 18 июня, сообщают пассажиры в социальных сетях.
Они отмечают, что причины переноса времени вылета воздушных судов им в авиакомпании не объясняют. А на горячую линию перевозчика невозможно дозвониться.
Они, («Уральские авиалинии» - прим.ред.) дают нам изменение времени вылета по решению авиакомпании. В связи с чем, они не указывают. Погодные условия на это влияют, но никаких подробностей о причинах они не сообщают, сообщила диспетчер аэропорта Домодедово Е1.
Напомним, в аэропорту на 18 часов застряли пассажиры рейса Геленджик — Екатеринбург. Из-за нелетной погоды в Геленджике задержалось более 10 рейсов, в том числе самолёт «Уральских авиалиний».