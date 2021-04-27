После отмены рейса в Черногорию прокуратура организовала проверку

При этом проблемы у пассажиров начались еще до назначенного дня вылета. 24 апреля стало известно, что для въезда в Черногорию туристам из России, Украины и Белоруссии не нужно сдавать ПЦР-тесты и подтвердить отсутствие коронавируса наличием соответствующих справок. Поэтому некоторые туристы в итоге не сделали исследование, хотя на сайте авиакомпании говорилось, что «для вылета в Черногорию пассажирам необходимо предъявить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, сделанного не ранее 72 часов на момент вылета в Черногорию».