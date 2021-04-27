После отмены рейса в Черногорию прокуратура организовала проверку

После отмены рейса в Черногорию прокуратура организовала проверку
После отмены рейса в Черногорию прокуратура организовала проверку
Сегодня, 16:46ТранспортФото: pixabay.com
После отмены рейса в Черногорию прокуратура организовала проверку авиакомпании «Уральские авиалинии».

После того, как рейс Москва — Тиват, запланированный на 26 апреля из Домодедово, был отменен, в Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Как пояснили отмену рейса в «Уральских авиалиниях», авиакомпания не смогла получить разрешение на вылет в Черногорию от Росавиации, пишет Znak.

При этом проблемы у пассажиров начались еще до назначенного дня вылета. 24 апреля стало известно, что для въезда в Черногорию туристам из России, Украины и Белоруссии не нужно сдавать ПЦР-тесты и подтвердить отсутствие коронавируса наличием соответствующих справок. Поэтому некоторые туристы в итоге не сделали исследование, хотя на сайте авиакомпании говорилось, что «для вылета в Черногорию пассажирам необходимо предъявить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, сделанного не ранее 72 часов на момент вылета в Черногорию».

Чтобы в итоге улететь, многие срочно сдали тесты, однако они так и не пригодились из-за отмены рейса.

По результатам проверки при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, — отметили в прокуратуре.

Напомним, в середине марта авиакомпания «Уральские авиалинии» получила штраф 100 тысяч рублей за продажу билета на рейс, который отметили из-за пандемии COVID-19.

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