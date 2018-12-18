Стоянка большегрузов ликвидирована на станции Уктус в Екатеринбурге

Сотрудник нелегальной стоянки в Нижнем Тагиле угрожает автомобилистам за неуплату Фото

На стоянке напротив проходной УВЗ «Уралкриомаш» в Нижнем Тагиле с автовладельцев ежедневно взимается плата за неизвестные услуги. Каждый водитель должен платить по 30 рублей. Ранее парковка автомобилей здесь была свободной. Тагильчанам, которые отказываются платить, грозят перегородить выезд. А для того, чтобы автолюбители не парковались бесплатно через дорогу – владельцы стоянки перекопали соседнюю площадку.