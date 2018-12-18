Стоянка большегрузов ликвидирована на станции Уктус в Екатеринбурге
Сегодня, 00:30ТранспортФото: r66.fssprus.ru
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Незаконная стоянка для большегрузов, располагавшаяся в Чкаловском районе Екатеринбурге рядом со станцией Уктус была ликвидирована в присутствии судебных приставов. Хозяин собственноручно убрал ограждения и пост охраны.
Сюжеты: Екатеринбург
18 декабря в районе железнодорожной станции Уктус при участии службы судебных приставов была ликвидирована стоянка для грузовиков, признанная судом незаконной. Она занимала территорию в 5 тыс. кв. метров и, по утверждениям пассажиров, мешала свободно попасть на территорию станции или выйти к остановке электричек.
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Суд обязал владельца стоянки освободить территорию и ликвидировать имеющиеся там постройки. В присутствии приставов хозяин снёс забор, ограждавший проход и помещение, где располагалась охрана, сообщает «Эхо Москвы. Екатеринбург».
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