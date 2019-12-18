В Нижнем Тагиле в рабочую субботу пустят дополнительные трамваи

На УВЗ рабочий день с 31 декабря будет перенесен на 21 декабря. В связи с этим дополнительно будут назначены три вагона в вечернее время на маршруте № 17. Один из двух трамваев 6 маршрута будет переведен на 11 маршрут. Трамваи 10 маршрута будут работать по расписанию выходного дня, однако в утренние и вечерние часы будут курсировать сдвоенные вагоны.