Движение на Северном шоссе в Нижнем Тагиле будет ограничено 21 октября

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21 октября в Нижнем Тагиле на Северном шоссе будет ограничено движение транспорта по причине ремонтных работ.
Сюжеты: Нижний Тагил
21 октября с 9.00 до 17.00 в Нижнем Тагиле на Северном шоссе в следствие ремонтных работ на участке от остановки транспорта «Заводоуправление» до «Щорса» будет ограничено движение.
Также временно будет прекращено курсирование трамваев по маршруту №6, информирует пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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