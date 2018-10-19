Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Движение на Северном шоссе в Нижнем Тагиле будет ограничено 21 октября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Inx960x640

Движение на Северном шоссе в Нижнем Тагиле будет ограничено 21 октября

Сегодня, 14:05Транспорт
Читайте
также
Проекты, деньги и молодёжь: Владислав Пинаев и Алексей Орлов о бюджете Нижнего Тагила
Малых, Булыгин и Беркутов чаще других пропускают заседания гордумы Нижнего Тагила
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев номинирован на звание «Политик года»