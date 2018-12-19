На трассах в Свердловской области установили новые камеры фиксации нарушений ПДД
Сегодня, 19:45ТранспортФото: pixabay.com
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12 установленных комплексов фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на федеральных трассах Свердловской области заработают в начале 2019 года.
Сюжеты: Екатеринбург
Камеры фото и видеофиксации установлены на трассах: М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу на 193 км; Р-242 Пермь – Екатеринбург на 169 км, 185 км, 319 км; Р-351 Екатеринбург – Тюмень на 149 км, 150 км (Свердловская область) и на 317 км Тюменская область).
В данное время специалисты осуществляют подключение комплексов к сети электропитания. Предположительно, установленные камеры начнут фиксировать нарушения правил дорожного движения автолюбителями в начале 2019 года, пишет ural.kp.ru.
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