На трассах в Свердловской области установили новые камеры фиксации нарушений ПДД

Камеры фото и видеофиксации установлены на трассах: М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу на 193 км; Р-242 Пермь – Екатеринбург на 169 км, 185 км, 319 км; Р-351 Екатеринбург – Тюмень на 149 км, 150 км (Свердловская область) и на 317 км Тюменская область).