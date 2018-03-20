34 водителя Нижнего Тагила лишились водительских удостоверений с начала 2018 года

За 2017 год нижнетагильские судьи рассмотрели 2 891 материалов об административных правонарушениях и вынесли 858 постановлений о лишении права управления транспортными средствами.

В результате 983 водителя Нижнего Тагила лишились водительских удостоверений. С начала 2018 года на территории города у 34 водителей были изъяты права, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

При этом сотрудники полиции напоминают, что срок лишения прав прерывается и продолжается со дня сдачи либо изъятия водительского удостоверения. Таким образом, уклоняясь от исполнения решения суда, водители лишь увеличивают срок наказания.