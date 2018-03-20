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34 водителя Нижнего Тагила лишились водительских удостоверений с начала 2018 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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34 водителя Нижнего Тагила лишились водительских удостоверений с начала 2018 года

20 марта, 23:55Транспорт
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