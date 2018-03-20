40 тонн пластика будет приобретено для разметки дорог в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Конкурсная комиссия приступила к рассмотрению заявок на участие в аукционе на поставку материала.

По словам директора «Сигнал-3» Вячеслава Сизова, за 2017 год в Нижнем Тагиле появилось 40 новых участков, где нужно нанести «зебру». В 2018 году будет больше пешеходных переходов, сообщает «Тагил-ТВ».