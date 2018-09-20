Автомобильные номера нового образца появятся в России с 2019 года

Разработка нового стандарта для автомобильных номеров началась в 2016 году. Инициатором создания документа являлся Научный центр безопасности дорожного движения МВД России. К 1 января 2019 года ГОСТ будет полностью готов и начнёт действовать на территории страны.

Согласно изменениям, российские мотоциклисты получат номера уменьшенного размера (190 на 45 мм вместо 245 на 160 мм, как сейчас). Новые госзнаки получат владельцы японских и американских автомобилей, у которых номера крепятся нестандартным способом, и автомобилистам приходится прибегать к различным хитростям, чтобы прикрутить номерной знак на машину.

Впервые появятся знаки для владельцев скутеров, объем двигателей, у которых составляет более 50 куб. см. Размер будет таким же, как и у мотоциклов, но изменится порядок цифр и букв. В госзнаке для мотоцикла они выглядят следующим образом: 7777АА77RUS. У мопедов можно будет увидеть следующую вариацию: ММ77АА77RUS.