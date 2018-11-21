Ремонт трамвайной линии на ГГМ в Нижнем Тагиле продолжается

21 ноября около 7:00 на улице Береговая-Ударная в Нижнем Тагиле произошел обрыв оттяжки контактного провода на трамвайной линии, из-за чего на дороге образовалась пробка. Сейчас автомобильное движение восстановлено.

Из-за чего произошла авария мы выясняем, потому что видимых причин не видно. Хотим запросить записи с камер наружного видеонаблюдения, чтобы разобраться в этой ситуации. Дорожное движение полностью восстановлено. Трамвайное движение по городу мы восстановили в 8:30 по всем направлениям, кроме Гальянки. Неисправный вагон уже убрали. Со стороны пруда дополнительно поменяли две оттяжки,сообщил Игорь Темнов.