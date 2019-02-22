300 млн рублей попросили свердловские полицейские на обновление автопарка

На данный момент в свердловской полиции эксплуатируется около 5 тыс. машин. Это число недостаточно для решения задач стоящих перед ведомством. Об этом заявил замначальника ГУ МВД России по Свердловской области Пётр Кривегин на заседании кабинета министров 21 февраля.

Даже с учётом закупленных в 2018 году 239 новых машин, полицейские по-прежнему испытывают дефицит. При этом почти пятая часть автопарка, а именно 1125 машин, находится в распоряжении ГИБДД, а по 200 машин ежегодно списываются по причине изношенности,объяснил замначальника текущее положение дел в полицейском автопарке.