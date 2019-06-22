«Уральские авиалинии» перестали продавать билеты в Грузию

Также авиакомпания поможет вернуться в Россию своим пассажирам, которые улетят в Грузию до 8 июля. По вопросам авиасообщения с Грузией «Уральские авиалинии» 24 июня откроют «горячую линию». Сейчас авиакомпания осуществляет перелеты в Батуми, Кутаиси и Тбилиси.