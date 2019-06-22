«Уральские авиалинии» перестали продавать билеты в Грузию
Сегодня, 09:56ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Авиакомпания «Уральские авиалинии» закрывает продажу билетов в Грузию и аннулирует все билеты на рейсы после 8 июля, пассажирам будет возвращена полная стоимость билетов, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Также авиакомпания поможет вернуться в Россию своим пассажирам, которые улетят в Грузию до 8 июля. По вопросам авиасообщения с Грузией «Уральские авиалинии» 24 июня откроют «горячую линию». Сейчас авиакомпания осуществляет перелеты в Батуми, Кутаиси и Тбилиси.
По последним данным, на территории Грузии находятся более трех тысяч уральских туристов.
21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиасообщение с Грузией. Связано это с массовыми беспорядками в стране.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей