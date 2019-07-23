В Кольцово появится прямой рейс в Доминикану

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Прямой рейс из Екатеринбурга в Доминикану запускает авиакомпания Azur Air, сообщает пресс-служба Кольцово.
Сюжеты: Екатеринбург
Самолеты будут курсировать раз в две недели, из Екатеринбурга борт будет вылетать по пятницам в 9.10, из аэропорта Ла-Романа — по четвергам в 10.10.
Пассажиров будет перевозить Boeing 777-300 ER, вместимость самолета — до 531 пассажира, время в полете — 12 часов. Самолеты начнут курсировать с 8 ноября.
Ранее сообщалось, что из Екатеринбурга ушел еще один крупный европейский авиаперевозчик — компания Finnair. Причиной стал низкий спрос на перелеты.
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