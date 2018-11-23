Автоледи из Екатеринбурга отсудила у бизнесмена 60 тыс. рублей за дорожную колею
Сегодня, 21:00ТранспортФото: pxhere.com
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Неисполнение обязанностей по очистке вверенной ему дороги стоило предпринимателю из Екатеринбурга 60 тыс. рублей. Из-за образовавшейся колеи местная жительница попала в аварию и решила обязать бизнесмена компенсировать нанесённый материальный ущерб.
Сюжеты: Екатеринбург
В начале 2016 года автомобиль жительницы Екатеринбурга попал в аварию на улице Флотской. Женщина не справилась с управлением из-за колеи, образовавшейся на дороге, и столкнулась с другой машиной. Позже автоледи установила, что очисткой дороги должен заниматься местный предприниматель и предъявила ему иск.
Изначально Ленинский районный суд встал на сторону истицы и обязал предпринимателя компенсировать причинённый вред суммой в 60 тыс. рублей. Ответчик не согласился с судебным решением и подал апелляцию.
Суд высшей инстанции после рассмотрения материалов дела оставил решение без изменений, сообщает «ЕТВ».
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