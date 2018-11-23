Автоледи из Екатеринбурга отсудила у бизнесмена 60 тыс. рублей за дорожную колею

В начале 2016 года автомобиль жительницы Екатеринбурга попал в аварию на улице Флотской. Женщина не справилась с управлением из-за колеи, образовавшейся на дороге, и столкнулась с другой машиной. Позже автоледи установила, что очисткой дороги должен заниматься местный предприниматель и предъявила ему иск.