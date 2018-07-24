41,2 млн рублей будут потрачены на автомобили для свердловских чиновников

В соответствии с размещённым заказом, автомобили для областных чиновников должны быть леворульными, выпущенными не позднее 2018 года и без пробега. Объём двигателя должен составлять от 2,5 до 3,5 литров, а внутри должно быть достаточно места для размещения пяти человек.