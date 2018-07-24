41,2 млн рублей будут потрачены на автомобили для свердловских чиновников

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Власти Свердловской области планируют закупить 21 новый автомобиль, потратив на это 41, 2 млн рублей бюджетных средств. Соответствующая аукционная документация размещена на сайте госзакупок.
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В соответствии с размещённым заказом, автомобили для областных чиновников должны быть леворульными, выпущенными не позднее 2018 года и без пробега. Объём двигателя должен составлять от 2,5 до 3,5 литров, а внутри должно быть достаточно места для размещения пяти человек.
Также в документе говорится об обязательном наличии камер заднего вида, цветных дисплеев, подогрева сидений и зеркал, системы Bluetooth и омывателей фар.
Стоимость заказа составляет 41,2 млн рублей, сообщает «Уралинформбюро». Поставщик будет выбран 6 августа. В качестве потенциального покупателя указано автохозяйство правительства Свердловской области.
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