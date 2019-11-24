«Как сельди в бочках». Жители Нижнего Тагила оценили общественный транспорт

Компании-перевозчики разрабатывают новую систему движения маршрутного такси в Нижнем Тагиле. По словам пресс-службы администрации города, директора организаций взаимодействуют с мэрией, чтобы обновить схему передвижения «Газелей». Изменения будут внесены с учётом пожеланий тагильчан.

С администрацией всё согласовывать будут. Это всё во взаимодействии, но главными зачинщиками действа являются перевозчики, потому что это их зона ответственности и их бизнес. Они внесут нам предложения, если для тагильчан это будет оптимально и никаких проблем не возникнет у людей, тогда будут эту схему реализовывать. Программа будет утверждена в следующем году, а сейчас начнутся наработки, рассказали в пресс-службе администрации города.

TagilCity.ru провело опрос о качестве работы общественного транспорта в Нижнем Тагиле. Большинство (42%) ответили «в целом устраивает, но можно сделать лучше». Также тагильчане выразили своё мнение в комментариях группы TagilСity.ru «ВКонтакте». В основном их жалобы касаются качества транспорта, приводим некоторые из них:

Эти ПАЗы, которые у нас ходят просто совсем не приспособлены для городских маршрутов. Можно найти средненькие автобусы, но те, что делались специально для города. Городские ЛИАЗы меня вполне устраивают, чем они не смотрятся то?

В «ГАЗели» я сижу, а в пазиках, как сельдь в бочках.

Со Смелянского сложно уехать. Очень редко ходит транспорт. Маршрутки 43 полные всегда. 41-е автобусы раз в 20 минут ходят.

Вот только на 30 маршруте эти «ГАЗели» убитые в хлам. И вечером водители самовольно сокращают маршрут.

Почему от УВЗ до Вокзала нет отдельного маршрута? Одна семёрка только проходящая, и то «газель».

Как рассказали в пресс-службе администрации, старые маршруты будут видоизменены так, чтобы удаленные от главных дорог территории тоже попадали в схему движения.

Планируется увеличить пассажиропотоки, чтобы количество перевозимых граждан стало больше, сообщили в мэрии.

Также отметим, что все «ГАЗели» планируется заменить на ПАЗы. Сумма на обновление автопарка пока неизвестна. Сейчас прорабатываются варианты помощи маршрутчикам на областном уровне. Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил выделить средства из федерального бюджета на обновление пассажирского автопарка в Нижнем Тагиле. Замена транспорта рассматривается в рамках нацпроекта «Экология», а также нацпроекта «Чистый воздух».

С 1 июля по 25 сентября от тагильчан поступило 22 обращения по вопросу пассажирских перевозок. Как отметили в транспортных компаниях, жалобы в основном касаются увеличения времени ожидания маршрута — связано с переходом от «Газелей» к «ПАЗам», которые имеют большую вместительность. Мэр города Владислав Пинаев призвал не создавать даже минимальных задержек транспорта.

Напомним, в начале года

в Нижнем Тагиле прошли проверки пассажирского автотранспорта, в которых приняли участие сотрудники ГАИ, участковые инспекторы, инспекторы ПДН и сотрудники ППСП.

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