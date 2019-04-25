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Рейс Екатеринбург-Магадан запустят с 3 июня
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рейс Екатеринбург-Магадан запустят с 3 июня

Сегодня, 14:47ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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