Рейс Екатеринбург-Магадан запустят с 3 июня

Улететь в Магадан авиарейсом «Уральских авиалиний» жители Свердловской области смогут по понедельникам с 3 июня. Курсировать самолет будет с промежуточной посадкой в Якутске. Из Магадана в Екатеринбург самолет будет вылетать по вторникам.

На рейс будут доступны авиабилеты по субсидированному тарифу. Приобрести билет со скидкой смогут молодые люди до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины от 60 лет, многодетные семьи, инвалиды, а также их сопровождающие.