Рейс Екатеринбург-Магадан запустят с 3 июня

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«Уральские авиалинии» с 3 июня запускают авиарейс Екатеринбург-Магадан, сообщает пресс-служба перевозчика.
Сюжеты: Екатеринбург
Улететь в Магадан авиарейсом «Уральских авиалиний» жители Свердловской области смогут по понедельникам с 3 июня. Курсировать самолет будет с промежуточной посадкой в Якутске. Из Магадана в Екатеринбург самолет будет вылетать по вторникам.
На рейс будут доступны авиабилеты по субсидированному тарифу. Приобрести билет со скидкой смогут молодые люди до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины от 60 лет, многодетные семьи, инвалиды, а также их сопровождающие.
В качестве повода для поездки в Магадан свердловчанам предлагаются экологический туризм, спортивный туризм, рыбалка, сплавы по рекам и фотоохота. Помимо этого, жителям Свердловской области предлагают познакомиться с природой и этнической культурой Якутии.
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