Проезд затруднён в результате ДТП на Восточном шоссе - Фестивальная в Нижнем Тагиле

На данном перекрёстке не работает светофор, что привело к затруднённому проезду автомобилей. По данным очевидцев, на месте нет регулировщиков. На месте работает сотрудник полиции, который занимается фиксацией обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Регулировщиков нет, на дороге очень сложная ситуация. Все едут непонятно как. Светофор не работает, возможно, из-за ДТП, я не уверен, рассказал редакции TagilCity.ru водитель Александр.