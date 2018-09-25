Проезд затруднён в результате ДТП на Восточном шоссе - Фестивальная в Нижнем Тагиле
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В девятом часу утра 25 сентября на пересечении улиц Восточное шоссе – Фестивальная – Завокзальная произошло ДТП, в результате чего у автолюбителей возникли проблемы с проездом перекрёстка.
Сюжеты: Нижний Тагил
На данном перекрёстке не работает светофор, что привело к затруднённому проезду автомобилей. По данным очевидцев, на месте нет регулировщиков. На месте работает сотрудник полиции, который занимается фиксацией обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
Регулировщиков нет, на дороге очень сложная ситуация. Все едут непонятно как. Светофор не работает, возможно, из-за ДТП, я не уверен, рассказал редакции TagilCity.ru водитель Александр.
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Судя по кадрам одним из участников аварии является Niva Chevrolet. Рядом с ним лежит сбитый знак дорожный знак 2.1 «Главная дорога».
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