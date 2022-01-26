Уральские туристы второй день не могут улететь из Стамбула

Уральские туристы второй день не могут улететь из Стамбула
Уральские туристы второй день не могут улететь из Стамбула
Сегодня, 16:07ТранспортФото: 1MI
Вторые сутки уральские туристы не могут вылететь из Стамбула в Екатеринбург.

Пассажиры остаются в аэропорту Стамбула с ночи 25 января, когда был перенесен рейс авиакомпании Nord Wind. На странице авиаперевозчика в Instagram люди жалуются, что находятся в аэропорту без еды, питья и конкретной информации о времени вылета, так как рейсы переносятся многократно. Некоторые из уральских туристов также написали, что им приходится спать на полу.

Ситуация возникла из-за сильного снегопада в Стамбуле. Закрыт не только аэропорт, но и парализовано движение на дорогах, поэтому туристов не могли развезти в гостиницы.

На данный момент прибытие рейса Nord Wind назначено на 21.00. Авиаперевозчик «Победа» отменил перелеты между Екатеринбургом и Стамбулом на 26 января, сообщает «КП-Екатеринбург».

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