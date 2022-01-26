Уральские туристы второй день не могут улететь из Стамбула

Пассажиры остаются в аэропорту Стамбула с ночи 25 января, когда был перенесен рейс авиакомпании Nord Wind. На странице авиаперевозчика в Instagram люди жалуются, что находятся в аэропорту без еды, питья и конкретной информации о времени вылета, так как рейсы переносятся многократно. Некоторые из уральских туристов также написали, что им приходится спать на полу.