Уральские туристы второй день не могут улететь из Стамбула

Пассажиры остаются в аэропорту Стамбула с ночи 25 января, когда был перенесен рейс авиакомпании Nord Wind. На странице авиаперевозчика в Instagram люди жалуются, что находятся в аэропорту без еды, питья и конкретной информации о времени вылета, так как рейсы переносятся многократно. Некоторые из уральских туристов также написали, что им приходится спать на полу.
Ситуация возникла из-за сильного снегопада в Стамбуле. Закрыт не только аэропорт, но и парализовано движение на дорогах, поэтому туристов не могли развезти в гостиницы.
На данный момент прибытие рейса Nord Wind назначено на 21.00. Авиаперевозчик «Победа» отменил перелеты между Екатеринбургом и Стамбулом на 26 января, сообщает «КП-Екатеринбург».