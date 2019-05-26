Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Центральную улицу Нижнего Тагила перекрыли из-за легкоатлетического забега «Дай пять»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
32475537437 de0ab4161f o

Центральную улицу Нижнего Тагила перекрыли из-за легкоатлетического забега «Дай пять»

Сегодня, 09:53ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
Читайте
также
УГМК подарила Нижнему Тагилу дорогу до вип-деревни Росселя и Козицына
Доживут ли ваши суставы до старости
Градсовет предложил установить старый въездной знак в город на Старателе