Центральную улицу Нижнего Тагила перекрыли из-за легкоатлетического забега «Дай пять»
На время проведения легкоатлетического забега «Дай пять» в Нижнем Тагиле перекрыли центральную улицу города — проспект Ленина. В объезд проспекта пустили автобусы и трамвайные маршруты, сообщает ИА «Все новости».
26 мая в период с 7:00 до 15:00 изменятся маршруты движения трамваев № 3, 8, 12 и 15. Трамвай № 3 будет двигаться от улицы Островского через Красный камень до Тагилстроя с интервалом в 20 минут. С интервалом в полчаса и от УВЗ до остановки «Отделение дороги» будет курсировать трамвай № 8. От Пихтовых гор до этой же остановки с таким же интервалом тагильчане смогут добраться на трамвае № 12. Жители ГГМ смогут уехать на трамвае № 15 через ВЫЮ на Красный камень с интервалом от 10 до 13 минут.
Маршрутные такси и автобусы на период проведения забега будут двигаться по маршруту «улица Садовая — проспект Ленина — Октябрьской революции — Карла Маркса — Островского», автобус № 17 и бесплатный маршрут до ТЦ DEPO будут отправляться с ЖД-вокзала.
После окончания забега общественный транспорт будет двигаться по прежним маршрутам. Автовладельцев администрация города и дорожная полиция просят заранее спланировать схему движения на время перекрытия движения и напоминает о запрете парковок в центре города в указанные периоды.
Благотворительный забег «Дай пять» проводится в Нижнем Тагиле в пятый раз. В этом году в нём планируют принять участие 800 взрослых и 400 детей.