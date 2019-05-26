Центральную улицу Нижнего Тагила перекрыли из-за легкоатлетического забега «Дай пять»

26 мая в период с 7:00 до 15:00 изменятся маршруты движения трамваев № 3, 8, 12 и 15. Трамвай № 3 будет двигаться от улицы Островского через Красный камень до Тагилстроя с интервалом в 20 минут. С интервалом в полчаса и от УВЗ до остановки «Отделение дороги» будет курсировать трамвай № 8. От Пихтовых гор до этой же остановки с таким же интервалом тагильчане смогут добраться на трамвае № 12. Жители ГГМ смогут уехать на трамвае № 15 через ВЫЮ на Красный камень с интервалом от 10 до 13 минут.