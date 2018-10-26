Движение трамваев №10 и №12 в Нижнем Тагиле будет закрыто 28 октября
Сегодня, 09:47ТранспортФото: pixabay.com
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28 октября с 19:00 до 29 октября 5:00 в Нижнем Тагиле будет перекрыто движение трамваев №10 и №12.
Сюжеты: Нижний Тагил
Это связано с аварийным ремонтом трамвайных путей на Ленинградском проспекте. На время ремонта трамвай №12 будет ходить по маршруту №1 от остановки «Островского» до «Депо Вагонки».
Также на время остановки трамвайного движения по маршруту №10 до 1:00 будет ходить автобус. Интервал движения от остановки «УВЗ» составит 20-30 минут, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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