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Движение трамваев №10 и №12 в Нижнем Тагиле будет закрыто 28 октября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Движение трамваев №10 и №12 в Нижнем Тагиле будет закрыто 28 октября

Сегодня, 09:47ТранспортФото: pixabay.com
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