Функциональный и притягательный: новый ŠKODA Kodiaq

Команда дизайнеров ŠKODA под руководством главного дизайнера ŠKODA AUTO Йозефа Кабана (Jozef Kabaň) воплотила в ярком исполнении Kodiaq элементы нового корпоративного стиля марки. Модель представляет собой впечатляющее сочетание практичности и эстетики. Дизайнерские скетчи позволяют увидеть четкие и острые линии, а ярко выраженная линия торнадо подчеркивает сильный характер нового большого SUV от ŠKODA. Идеально ровные, зауженные фары расположены по бокам широкой радиаторной решетки. Их кристаллическая структура отсылает к богатым традициям богемского хрусталя.

Задняя часть автомобиля выделяется отточенным скульптурным дизайном, подчеркивая сильный, спортивный характер нового SUV от ŠKODA. Типичная для марки С-образная форма задних светодиодных фонарей идеально гармонирует с экстерьером автомобиля. Вид новинки сбоку производит не менее сильное впечатление. Длинная колесная база и короткие свесы указывают на вместительность салона. Новый SUV может опционально оснащаться третьим рядом сидений с двумя дополнительными местами для пассажиров.

Яркий дизайн нашел отражение и в интерьере автомобиля. Салон представляет идеальное сочетание элегантной формы и высокой функциональности, демонстрируя надежность и бескомпромиссную безопасность при внешней эстетике. Функциональная атмосфера салона дарит ощущение спокойствия и гармонии.

Среди особенностей интерьера – выразительные вертикальные элементы четырех больших вентиляционных дефлекторов. Большой дисплей разделяет панель приборов на две равные секции для водителя и пассажира. Передняя часть панели имеет объемный дизайн и состоит из двух секций. Общая стилистика прослеживается и в обивке дверей. Кристаллические элементы в интерьере создают дополнительные акценты.

Интервью с Йозефом Кабаном, главным дизайнером ŠKODA AUTO: “ŠKODA становится эмоциональнее”.

Господин Кабан, что означает дизайн нового ŠKODA Kodiaq для чешского бренда?

Йозеф Кабан: Новый ŠKODA Kodiaq станет первопроходцем сразу в двух аспектах. Мы начинаем модельную кампанию в новом для себя сегменте, представляя первый большой SUV, который займет нишу над ŠKODA Yeti. В то же время Kodiaq – первая модель, воплотившая новый корпоративный язык ŠKODA, который получит развитие в других моделях сегмента SUV. Новый дизайн выражает мощь и эмоции, неподвластные времени.

Что отличает дизайн нового большого SUV?

Йозеф Кабан: ŠKODA Kodiaq – очень многогранный автомобиль. Он отличается невероятным внутренним пространством при внешней компактности и обладает самым вместительным багажным отделением в классе. Этот надежный автомобиль, приспособленный для любого дорожного покрытия, объединяет в себе маневренность и непревзойденную функциональность. Мы стремились выразить его дух в дизайне экстерьера и интерьера. ŠKODA Kodiaq гармонично сочетает в себе совершенство формы и содержания. Яркая и элегантная внешность подчеркивает силу и характер нового SUV.

Как в автомобиле сочетаются выдающийся дизайн и традиционная функциональность?

Йозеф Кабан: Мы стремимся достичь беспрецедентного сочетания максимальной функциональности и безукоризненной эстетичности, так чтобы эти два понятия больше не пришлось разделять. Мы пытаемся найти красоту в простых вещах, не пренебрегая практичностью и эргономичностью. Правильный дизайн делает функциональность привлекательной. Именно это сочетание технических возможностей и безупречного дизайна делает ŠKODA Kodiaq таким особенным.

Какое влияние на дизайн нового SUV оказали традиции богемского хрусталя?

Йозеф Кабан: Каждая деталь наших моделей имеет свою историю, в этом секрет эмоциональной силы бренда. При создании ŠKODA Kodiaq мы вдохновлялись традициями богемского хрусталя, которые нашли воплощение в кристаллических элементах нового SUV. Четкие грани и острые линии формируют облик автомобиля, а рельефные поверхности создают эффектную игру света и тени. Кристаллическая структура прослеживается в деталях ŠKODA Kodiaq – фарах и декоративной отделке салона.

Творческий подход и внимание к деталям заметны также в дизайне интерьера. Как вы считаете, какие дизайнерские находки в оформлении салона нового Kodiaq наиболее удачны?

Йозеф Кабан: Острые широкие линии, характерные для внешности ŠKODA Kodiaq, нашли отражение и в интерьере автомобиля. Особый акцент сделан на сочетании безупречного дизайна и традиционной для ŠKODA функциональности, на гармонии и простоте. На мой взгляд, автомобиль должен быть функциональным, даря при этом эстетическое удовольствие. Интерьер должен воплощать надежность и комфорт. Стараясь придерживаться этой философии, мы сделали салон автомобиля элегантным, но в то же время удобным и практичным.

Европа Авто Тагил, официальный дилер ŠKODA.