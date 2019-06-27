Автовладельцы Екатеринбурга обратились в прокуратуру из-за денег на платные парковки

По его словам, уже направлено заявление в прокуратуру с просьбой проверить эффективность расходования средств, заявление принято в работу. В Екатеринбурге за пять лет на платные парковки потрачено 300 миллионов рублей, еще 32 миллиона рублей заложены в бюджете на этот год. При этом общественник считает, что мэрия не наладила систему штрафов, данные о том, сколько человек оштрафованы и какие суммы поступили в бюджет, отсутствуют.