Автовладельцы Екатеринбурга обратились в прокуратуру из-за денег на платные парковки
Сегодня, 09:00ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Федерация автовладельцев России считает, что мэрия Екатеринбурга неэффективно расходует бюджетные средства, выделяемые на платные парковки, об этом на своей странице в соцсети написал представитель организации Максим Едрышов.
Сюжеты: Екатеринбург
По его словам, уже направлено заявление в прокуратуру с просьбой проверить эффективность расходования средств, заявление принято в работу. В Екатеринбурге за пять лет на платные парковки потрачено 300 миллионов рублей, еще 32 миллиона рублей заложены в бюджете на этот год. При этом общественник считает, что мэрия не наладила систему штрафов, данные о том, сколько человек оштрафованы и какие суммы поступили в бюджет, отсутствуют.
На работу нанимают людей с самой бесполезной в мире функцией — просто ездить. Дело в том, что все пять лет по городским улицам ездят водители с парконом, которые фиксируют неоплату парковки. Дальше эти данные фактически идут в стол, пишет Едрышов.
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