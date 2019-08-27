В Свердловской области к зиме готовят четыре тысячи единиц спецтехники

Половина машин будет направлена на уборку дорог от снега, вторая часть — работать над устранением технологических нарушений на объектах ЖКХ.

Ранее сообщалось, что в муниципалитетах идет подготовка к отопительному сезону. По состоянию на 31 июля Нижний Тагил готов к отопительному сезону на 70%.