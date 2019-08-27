В Свердловской области к зиме готовят четыре тысячи единиц спецтехники
Сегодня, 14:51ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Для безаварийного прохождения зимы в Свердловской области готовят четыре тысячи единиц спецтехники, сообщает правительство региона.
Половина машин будет направлена на уборку дорог от снега, вторая часть — работать над устранением технологических нарушений на объектах ЖКХ.
Формированием бригад и подготовкой техники занимаются муниципалитеты и предприятия энергокомплекса региона.
Ранее сообщалось, что в муниципалитетах идет подготовка к отопительному сезону. По состоянию на 31 июля Нижний Тагил готов к отопительному сезону на 70%.
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