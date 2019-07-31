Нижний Тагил на 70% готов к отопительному сезону

В Нижнем Тагиле готовность к эксплуатации насосных станций составляет 71%, котельных – 72%, сообщает пресс-служба администрации города.
Первый замглавы города Вячеслав Горячкин принял участие в видеоконференции с Министерством энергетики и ЖКХ региона. На онлайн-совещании рассмотрели вопросы подготовки к отопительному сезону.
По состоянию на 31 июля насосные станции готовы на 71%, котельные – на 72%. Уровень готовности водоводов, тепловых, канализационных и электрических сетей в городе составляет 97–99%.
В настоящий момент продолжаются работы по подготовке объектов к отопительному сезону. Планируется ремонт порядка 17 км сетей теплоснабжения, восьми км труб водоснабжения и водоотведения, 10,5 км электрических линий.
По данным управляющих компаний, 1580 из 2752 многоквартирных домов полностью готовы к отопительному сезону.
Отлажено взаимодействие муниципальных и областных властей, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, ТСЖ, всех городских подразделений и служб, вовлеченных в этот процесс. Нет сомнений, что будет сделан максимум для того, чтобы город вошел в новый отопительный сезон без проблем, сказал Вячеслав Горячкин.