Нижний Тагил на 70% готов к отопительному сезону

Первый замглавы города Вячеслав Горячкин принял участие в видеоконференции с Министерством энергетики и ЖКХ региона. На онлайн-совещании рассмотрели вопросы подготовки к отопительному сезону.

По состоянию на 31 июля насосные станции готовы на 71%, котельные – на 72%. Уровень готовности водоводов, тепловых, канализационных и электрических сетей в городе составляет 97–99%.

В настоящий момент продолжаются работы по подготовке объектов к отопительному сезону. Планируется ремонт порядка 17 км сетей теплоснабжения, восьми км труб водоснабжения и водоотведения, 10,5 км электрических линий.

По данным управляющих компаний, 1580 из 2752 многоквартирных домов полностью готовы к отопительному сезону.