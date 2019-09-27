На автовокзале Нижнего Тагила поставят досмотровые установки за пять миллионов рублей

Свердловское объединение пассажирского транспорта объявило конкурс на поставку систем и средств досмотра на автовокзал Нижнего Тагила — приборы радиационного неразрушающего контроля и аппаратуру для физического или химического анализа. Общая стоимость — 4,9 миллиона рублей.