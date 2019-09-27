На автовокзале Нижнего Тагила поставят досмотровые установки за пять миллионов рублей
Сегодня, 10:41ТранспортФото: Пресс-служба ГУП СО «СООПА»
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Свердловское объединение пассажирского транспорта объявило конкурс на поставку систем и средств досмотра на автовокзал Нижнего Тагила — приборы радиационного неразрушающего контроля и аппаратуру для физического или химического анализа. Общая стоимость — 4,9 миллиона рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Свердловское объединение пассажирского транспорта объявило конкурс на поставку систем и средств досмотра на автовокзал Нижнего Тагила — приборы радиационного неразрушающего контроля и аппаратуру для физического или химического анализа. Общая стоимость — 4,9 миллиона рублей.
Приём заявок окончился накануне, идёт работа комиссии.
Напомним, ранее глава Свердловского областного объединения пассажирского автотранспорта Алексей Жиров сообщил о выделении областным Минтрансом 29,6 миллиона рублей на безопасность нижнетагильского автовокзала.
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