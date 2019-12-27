Тагилдорстрой ищет подрядчика на уборку дорог и тротуаров в сёлах Нижнего Тагила
Вчера, 26 декабря, МУП «Тагилдорстрой» разместил аукцион по поиску подрядчика для содержания дорожно-уличной сети сельских населённых пунктов. Сумма контракта — 1,5 миллиона рублей.
Согласно документации закупки, в зимнее время подрядчик должен обрабатывать дороги противогололёдными материалами, готовить снежные валы, разгребать и сметать снег на перекрёстках и въездах во дворы, разгребать снежные валы на остановках и пешеходных переходах, удалять накат автогрейдерами, чистить парковочные карманы, убирать снег вдоль проезжей части вручную, грузить и вывозить снег в приемные пункты, а также содержать их.
Кроме того, исполнитель обязан проводить работы на тротуарах: убирать снег вручную, подметать и убирать его подметальными тракторами, чистить тротуары от уплотненного снега, посыпать прохожую часть песком и чистить урны от мусора.
По контракту работы заканчиваются 15 апреля 2020 года.
Дата определения подрядчика — 15 января.