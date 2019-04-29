Затруднения в движении автотранспорта на Серовском тракте ликвидированы

Затруднения в движении на участке автодороги Р-352 «Екатеринбург – Серов» с 272 км по 307 км, по данным на 9 часов утра 29 апреля, ликвидированы. Вчера вечером на этом участке автодороги образовался многокилометровый затор. В настоящий момент дорога расчищена и находится в проезжем состоянии. На месте дежурит пост МЧС на случай возникновения экстренных ситуаций. Для регулировки движения и недопущения возникновения заторов на трассе находятся посты ГИБДД.