Затруднения в движении автотранспорта на Серовском тракте ликвидированы
Сегодня, 10:37ТранспортФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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На Серовском тракте ликвидированы затруднения в движении автотранспорта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Затруднения в движении на участке автодороги Р-352 «Екатеринбург – Серов» с 272 км по 307 км, по данным на 9 часов утра 29 апреля, ликвидированы. Вчера вечером на этом участке автодороги образовался многокилометровый затор. В настоящий момент дорога расчищена и находится в проезжем состоянии. На месте дежурит пост МЧС на случай возникновения экстренных ситуаций. Для регулировки движения и недопущения возникновения заторов на трассе находятся посты ГИБДД.
Помимо этого, дорожная обстановка в Свердловской области находится на контроле оперативных служб.
Напомним, что штормовое предупреждение на территории региона продлено до 29 апреля включительно. Улучшение погодных условий синоптики обещают с середины недели.
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