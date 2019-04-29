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Затруднения в движении автотранспорта на Серовском тракте ликвидированы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Затруднения в движении автотранспорта на Серовском тракте ликвидированы

Сегодня, 10:37ТранспортФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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