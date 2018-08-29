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#домахорошо
Часть улицы Тагилстроевской в Нижнем Тагиле сдана в эксплуатацию
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сообщение отправлено.
2018 08 29 21 59 03

Часть улицы Тагилстроевской в Нижнем Тагиле сдана в эксплуатацию

Сегодня, 23:10Транспорт
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