Часть улицы Тагилстроевской в Нижнем Тагиле сдана в эксплуатацию

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На ГГМ завершился ремонт части улицы Тагилстроевской. После окончания работ объект прошёл приёмку специальной комиссией.
Сюжеты: Нижний Тагил
29 августа подрядная организация отчиталась об окончании ремонтно-восстановительных работ одной из двух частей улицы Тагилстроевской на ГГМ.
По воспоминаниям местных жителей, до ремонта по улице с трудом проезжали автомобили, а тротуара для пешеходов вовсе не было. Теперь на проезжей части заменено асфальтовое покрытие, вдоль дороги установлены пешеходные дорожки. Значимость проведённого ремонта подчёркивает то, что рядом находится городская поликлиника №4 и опорный пункт полиции.
Видео
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Видео: «Тагил-ТВ»
Как сообщает «Тагил-ТВ», приёмная комиссия выявила ряд незначительных недостатков, которые были приняты подрядной организацией к сведению. В течение 10 дней недостатки планируется устранить.
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