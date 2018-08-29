Часть улицы Тагилстроевской в Нижнем Тагиле сдана в эксплуатацию

29 августа подрядная организация отчиталась об окончании ремонтно-восстановительных работ одной из двух частей улицы Тагилстроевской на ГГМ.

По воспоминаниям местных жителей, до ремонта по улице с трудом проезжали автомобили, а тротуара для пешеходов вовсе не было. Теперь на проезжей части заменено асфальтовое покрытие, вдоль дороги установлены пешеходные дорожки. Значимость проведённого ремонта подчёркивает то, что рядом находится городская поликлиника №4 и опорный пункт полиции.