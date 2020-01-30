В Нижнем Тагиле камеры наблюдения засняли погоню ГИБДД за пьяным водителем
Сегодня, 14:19ТранспортФото: Скриншот видео Сетей Тагила
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Погоня за пьяным водителем на «Киа», произошедшая 26 января, попала на камеры «Сетей Тагила».
Сюжеты: Нижний Тагил
На Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД дали сигнал остановиться водителю автомобиля «Киа». Автомобилист проигнорировал требование полицейских. Инспекторы начали преследование.
Недалеко от гипермаркета «Лента» легковой автомобиль занесло, водитель не справился с управлением и въехал в столб. В результате ДТП автомобилист не пострадал — сработали подушки безопасности. Машина получила механические повреждения.
Видео
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Видео: «Сети Тагила»
Медосвидетельствование показало, что водитель был пьян. Кроме того, мужчина не имеет водительских прав.
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